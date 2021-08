CR Coffee Shop brings vibrant Cuban coffee culture to the Big Easy *En Espanol* (sponsored)

Inspired by the passion and flavors of Latin America, CR Coffee Shop welcomes New Orleans to experience Cuban coffee culture.

The Cafesito blend has the perfect amount of bold Carribean flavors that will have you savoring every sip, available now for purchase in-store or on the website. The Colada, with its outstandingly bright and confident taste profile, is designed to be shared with people. It comes with cups to share, so that everyone in the group can experience fresh Cuban coffee.

The Cuban Cold Brew is the next innovation in Latin coffee culture, boasting the most caffeine in any beverage at CR. This fresh take on the Caribbean classic comes with an extra shot of espresso, and is paired with vanilla sweet cream to bring out the unique blend of handcrafted flavors.

The new family of Cuban-inspired beverages are not only bringing the Crescent City a new way to enjoy a cup of java, “it’s about showing respect to the underserved Hispanic market, this is a love letter to the Latin community of New Orleans” owner Kevin Pedeaux said.

Learning from the best coffee creators in Miami, the new array of signature beverages captures the true flavor that you’d expect, with a distinctive Nola twist.

“Bringing people together is the essence of what I love about coffee,” Pedeaux said. “The sense of family, and the sharing aspect of Cuban coffee is at the heart of it.” This is coffee your abuela would be proud of.

Creating coffee blends for over 15 years, Pedeaux is leading New Orleans in unrivaled classics and out-of-the box flavors. From the beginning, treating beans with respect and reverence, understanding the history and evolution of coffee and how important it is globally. Passionate about creating a sense of community and how coffee plays a major role in that, Pedeaux is nailing the simple and complex tastes for everyone to enjoy.

Bringing the fun and vibrancy of Cuban coffee culture, and the fusion of Caribbean flavors to Nola is just the beginning. Expect more signature beverages for the holidays!

CR Coffee Shop is dedicated to supporting the local community, bringing fresh experiences and sharing a cup of joy one sip at a time. To shop online, show support, or keep up with CR, please visit crcoffeenola.com or find CR on Instagram @CRcoffeeshop.

CR Coffee Shop

3618 Magazine St.

crcoffeepr@gmail.com

*En Espanol*

Inspirado en la pasión y los sabores de América Latina, CR Coffee Shop da la bienvenida a Nueva Orleans para experimentar la cultura del café cubano.

La mezcla de Cafesito tiene la cantidad perfecta de sabores caribeños que le harán saborear cada sorbo, disponible ahora para su compra en la tienda o en el sitio web. La Colada, con su perfil de sabor extraordinariamente brillante y confiado, está diseñado para ser compartido con la gente. Viene con tazas para compartir para que todos en el grupo puedan experimentar el café cubano fresco.

El Cold Brew cubano es la próxima innovación en la cultura del café latino, y cuenta con la mayor cantidad de cafeína de cualquier bebida en CR. Esta nueva versión del clásico caribeño viene con una dosis extra de espresso, y se combina con crema dulce de vainilla para resaltar la mezcla única de sabores artesanales.

La nueva familia de bebidas de inspiración cubana no sólo trae a la ciudad de la media luna una nueva forma de disfrutar de una taza de café, “se trata de mostrar respeto al mercado hispano desatendido, esta es una carta de amor a la comunidad latina de Nueva Orleans” dice el propietario Kevin Pedeaux.

Aprendiendo de los mejores creadores de café de Miami, la nueva gama de bebidas de autor captura el verdadero sabor que se espera, con un toque distintivo de Nola.

“Reunir a la gente es la esencia de lo que me gusta del café”, dice Pedeaux. “El sentido de la familia y el aspecto de compartir del café cubano es su esencia”. Este es un café del que su abuela estaría orgullosa.

Creando mezclas de café desde hace más de 15 años, el propietario Kevin Pedeaux es líder en Nueva Orleans en clásicos inigualables y sabores fuera de lo común. Desde el principio, tratando los granos con respeto y reverencia, entendiendo la historia y la evolución del café y lo importante que es a nivel mundial. Apasionado por la creación de un sentido de comunidad y cómo el café juega un papel importante en eso, Pedeaux está clavando los sabores simples y complejos para que todos disfruten.

Llevar la diversión y la vitalidad de la cultura del café cubano y la fusión de los sabores caribeños a Nola es sólo el principio. Esperen más bebidas de autor para las fiestas.

CR Coffee Shop se dedica a apoyar a la comunidad local, trayendo experiencias frescas y compartiendo una taza de alegría un sorbo a la vez. Para comprar en línea, mostrar apoyo, o mantenerse al día con CR, por favor visite crcoffeenola.com o encuentre CR en Instagram @CRcoffeeshop.

CR Coffee Shop

3618 Magazine St.

crcoffeepr@gmail.com